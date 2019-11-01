Исламабад, , 09:10 — REGNUM Правительство Пакистана арендовало у логистической компании 500 контейнеров, чтобы «запечатать» основные проезды в Исламабад в случае, если ситуация в столице выйдет из-под контроля на оппозиционном «Марше свободы».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, на этот раз правительство решило не реквизировать контейнеры для общественных нужд, а устроить тендер, чтобы получить лучшую цену. Ожидается, что если оппозиционеры попытаются прорваться в «красную зону» с основными правительственными зданиями, эти контейнеры преградят им дорогу.

Напомним, что лидер исламистской оппозиционной партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».