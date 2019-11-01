Вашингтон, , 02:25 — REGNUM Вашингтон принял решение о введении новых санкций против Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Как уточняется, новые ограничительные меры распространяются на строительный сектор Ирана, «контролируемый прямо или косвенно Корпусом стражей исламской революции».

Кроме этого, санкции затронут поставки ряда материалов, используемых Тегераном в ядерной и военной программах, а также программе создания баллистических ракет, говорится в сообщении.

Напомним, ранее на неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон продолжит расширять санкции в отношении Тегерана, а также сообщил, что представители властей Израиля поделились с ним «конкретными идеями» по усилению давления на Иран.

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