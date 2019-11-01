Москва, , 02:19 — REGNUM Призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине — не более, чем простое сотрясание воздуха, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет издание «Ура.ру».

"Подобные заявления — это просто сотрясание воздуха. Позиция России и реальность всем хорошо известна», — сказала представитель министерства.

Она добавила, что каждое требование альянса комментировать бессмысленно, но не стала отрицать, что в будущем МИД России может официально выступить с заявлением о позиции НАТО.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в опубликованном заявлении совместной комиссии Украина — НАТО содержится призыв к России вернуть контроль над Крымом Украине. Также от Москвы потребовали предоставить международным мониторинговым организациям доступ в Крым.

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