Иерусалим, , 01:59 — REGNUM Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции в США подозреваемого в хакерской деятельности гражданина России Алексея Буркова, передаёт израильская радиостанция Kan.

Сообщается, что данное решение суд принял после обращения семьи гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду гашиша. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Влаимиру Путину с просьбой о её помиловании.

Алексей Бурков был задержан в Израиле по запросу США в 2015 году и с тех пор содержится под стражей. Согласно решению израильского суда, процес его экстрадиции приостановлен до 3 ноября. В течение этого времени сторона защиты может предоставить свои доводы министерству юстиции.

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