Кишинёв, , 01:53 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон считает, что сейчас нет условий для урегулирования молдавско-приднестровского конфликта и определения статуса ПМР. Об этом он заявил в эфире телеканала Moldova 1.

«О политическом решении проблемы сейчас нельзя говорить. Для этого нет консенсуса между разными политическими силами и структурами власти в Кишиневе. Без такого консенсуса решить проблему невозможно. Но есть проблемы, которые касаются повседневной жизни граждан. И их необходимо решать», — заявил президент.

Он утверждает, что «Приднестровье не может быть независимым». «Я понимаю, что они надеются обрести независимость. Но это невозможно, они не будут независимыми. Мы с ними в одной лодке. И без Молдовы Приднестровье не может выжить», — сказал Додон.

Он добавил, что сейчас 70% приднестровских товаров экспортируется в Молдову и в ЕС. «И это надо учитывать. Вместе мы будем сильнее», — подвел итог Игорь Додон.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе предвыборной президентской кампании 2016 года нынешний президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что федерализация является единственным решением молдавско-приднестровского конфликта. Однако после избрания президентом он плавно сменил риторику — на еще более невнятный «особый статус» для Приднестровья в русле официальной позиции Кишинева на протяжении последних лет.

Затем оказалось, что речь идет об автономии — наподобие той, что обладает Гагаузия, о которую в Молдавии регулярно «вытирают ноги», и «автономия» которой постоянно нарушается молдавскими властями. Тем не менее Додон уверен, что ему удастся договориться на этот счет с Москвой, где его считают «надежным партнером».

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