Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Госдеп США объявил об обнаружении следов «российского вмешательства» в протестные акции в Чили, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американского внешнеполитического ведомства.

«Мы наблюдали российскую активность, поддерживавшую негативную повестку в Чили», — заявил он.

По словам источника, «русские» пытаются якобы злоупотреблять сложившимся политическим кризисом в Чили и вмешиваться в ситуацию через «социальные сети и троллинг». Чилийские власти от комментариев отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября британский музыкант и бывший участник группы Pink Floyd Роджер Уотерс поддержал протестующих в Чили. Он выпустил видеообращение, в котором заявил о поддержке протестов в Сантьяго.

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