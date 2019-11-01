Джайпур, Индия, , 08:59 — REGNUM В ходе военной подготовки с применением российского танка Т-90 в Индии погиб местный военнослужащий. Об этом 1 ноября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Официальные представители министерства обороны Индии заявили, что инцидент произошёл в ходе военной подготовки военнослужащих сухопутных войск Индии на полигоне Махаджан в пустыне Покхран, штат Раджастхан. Местное военное руководство произведёт тщательное расследование обстоятельств случившегося. По неподтверждённой информации, солдат погиб в результате неправильного подрыва снаряда в стволе пушки Т-90.

Напомним, что Индия является одним из крупнейших операторов танков Т-90. В настоящее время на вооружении сухопутных войск южноазиатского государства находятся более 1025 единиц указанной боевой техники. В апреле 2019 года также стало известно, что Россия поставит Индии ещё 464 танка Т-90МС.