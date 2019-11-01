Ханой, , 09:04 — REGNUM Заместитель премьер-министра Вьетнама Выонг Динь Хью встретился с Адамсом Ошиомхоле, национальным председателем африканского прогрессивного конгресса (АПК), правящей партии в Нигерии.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», выступая на встрече, вице-премьер Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) подтвердил, что Вьетнам желает укрепить дипломатические отношения с Нигерией через политическую партию, парламент и правительственные каналы в ближайшее время.

Что касается взаимоотношений между двумя правящими партиями, заместитель премьер-министра Выонг Динь Хюэ предложил, чтобы в предстоящее время обе стороны содействовали построению официальных отношений, и в то же время направил приветствие от генерального секретаря партии и президента Нгуен Фу Чонга.

При поддержке АПК Вьетнам также желает укрепить торговое сотрудничество и дальнейшее развитие культурных и спортивных обменов с Нигерией, отметил вице-премьер.

Со своей стороны, председатель APC Адамс Ошиомхоле выразил желание установить тесные отношения с коммунистической партией Вьетнама, чтобы открыть новые возможности сотрудничества в политике, экономике, инвестициях, туризме и культуре между двумя странами. В результате переговоров стороны подписали соглашение о развитии двустороннего сотрудничества в экономической сфере.