Ханой, , 09:28 — REGNUM Заместитель премьер-министра Выонг Динь Хюэ провел переговоры с нигерийским вице-президентом Йени Осинбахо в рамках рабочего визита вьетнамского чиновника в африканскую страну с 29 по 31 октября.

В ходе переговоров 30 октября обе стороны договорились усилить обмен делегациями на всех уровнях и по всем каналам, способствуя тем самым развитию взаимопонимания.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», представители обеих сторон обсудили меры по практическому развитию торговли, согласившись с тем, что необходимо создать правовую основу для обеспечения планомерного развития двусторонних связей. Нигерия заинтересована в идее открытия прямого воздушного маршрута между двумя странами.

Нигерия готова поддержать Вьетнам в расширении отношений со странами-членами Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Африканского союза (АС).