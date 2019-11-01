Ханой, , 09:09 — REGNUM Посол Вьетнама в Камбодже Ву Куанг Минь подтвердил, что Вьетнам считает своего соседа важнейшим партнером.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», дипломат выступил 30 октября с докладом о внешней политике Вьетнама перед более чем 100 студентами в Королевском университете Пномпеня (RUPP) в столице Камбоджи. Тема выступления: «Камбоджа — ключевой партнер по развитию».

Дипломат подтвердил, что две страны полны решимости сохранить и продолжить развивать двусторонние отношения до новых высот.