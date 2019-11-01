Ханой, , 09:16 — REGNUM Высокопоставленная делегация Коммунистической партии Вьетнама во главе с членом политбюро и постоянным членом секретариата Тран Куок Выонгом возложила цветы к памятнику Президента Хо Ши Мина в парке Монтрея и посетила экспозицию Хо Ши Мина в музее жизни.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», мероприятие было проведено в рамках рабочего визита делегации во Францию с 26 по 30 октября.

Выступая на церемонии, Флориан Вигнерон, заместитель мэра Монтрея, приветствовал президента Хо Ши Мина как одну из самых выдающихся фигур в современной мировой истории, подчеркнув, что президент Вьетнама всегда живет в сердце жителей города Монтрей. Заместитель мэра Флориан Вигнерон также поздравил Вьетнам с тем, что он стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН на срок полномочий 2020−2021 годов, с почти единодушным одобрением, заявив, что это поможет стране внести дальнейший вклад в мир, социальный прогресс и развитие человеческого потенциала.

Со своей стороны, член Политбюро Чан Куок Выонг выразил благодарность властям города Монтрей за их усилия по сохранению и продвижению духовных ценностей, связанных с президентом Хо Ши Мином.