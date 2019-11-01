Порт-о-Пренс, , 01:06 — REGNUM Соединенные Штаты поддержали президента Гаити Жовенеля Моиза и настояли на диалоге между властями и оппозицией в стране, сообщает портал Haiti Libre со ссылкой на слова заместителя помощника главы Госдепа США Джона Печовски.

«Мы призываем все политические силы как можно скорее сесть за стол переговоров и начать диалог, чтобы обсудить формирование правительства», — заявил он.

При этом Печовски заявил, что затяжной политический кризис в Гаити отличается от ситуации в Венесуэле, потому что гаитянские политические институты являются «демократическими».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Гаити вновь начались протестные акции, переросшие в столкновения с полицией и уличные беспорядки. Протестующие выступали против политики действующего президента Жовенеля Моиза и призывали его уйти в отставку.

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