Рига, , 00:17 — REGNUM Дуня Миятович, комиссар Совета Европы по правам человека указала, пишет портал LSM, что языковые реформы — особенно в сфере образования — должны проводиться постепенно, чтобы люди успели получить необходимые навыки. «Это в первую очередь касается реформ в сфере образования, когда ни в коем случае нельзя допускать, чтобы реформы ущемляли интересы учащихся — представителей языковых меньшинств»

У детей должна быть возможность учиться в многоязычной и инклюзивной среде, поскольку это полезно и для индивида, и для сплочения общества. Миятович обеспокоена сложившейся в Латвии ситуацией:

«Когда занятия ведутся на языке меньшинства и сам этот язык преподается в школе, важно одновременно поддерживать высокое качество преподавания, преемственность и непрерывность образовательного процесса. Например, когда преподавание на языках меньшинств ведется лишь до определенного класса, это может дестимулировать обучение на них. Поэтому меня беспокоит, например, образовательная реформа 2018 года в Латвии, в соответствии с которой в средних школах постепенно снижается доля преподавания на русском языке до соотношения 80% на латышском и 20% на русском языках. Эта реформа может привести к тому, что существовавшая с 2004 года система двуязычного образования превратится в систему, в которой на языке меньшинства предлагается лишь немного занятий по языку и культуре. Меня также волнует появившаяся в СМИ информация о том, что правительство Латвии рассматривает вопрос о том, чтобы все преподавание в государственных школах целиком велось только на латышском языке.

Более того, вызывает озабоченность тот факт, что некоторые страны (такие, как Латвия и Украина) пытаются вводить правила преподавания на языках Европейского союза, которые отличаются от правил преподавания на других языках, тем самым создавая неправомерные различия в отношении носителей языков национальных меньшинств».

Комиссар подчеркивает, что государства должны создавать общую идентичность, которая не обязательно должна сводиться к языку — возможны и другие ценности, разделяемые всеми: традиции, гражданство, видение будущего и так далее.

Как уже сообщал ИА REGNUM, c 1 сентября 2021 года преподавание во всех школах Латвии будет вестись исключительно на латышском языке.