Рига, , 00:15 — REGNUM Языковая политика в странах Европы и в Латвии в частности беспокоит комиссара по правам человека — пишет портал LSM.

Дуня Миятович OSCE Parliamentary Assembly

«К сожалению, во многих странах Совета Европы языковой вопрос до сих пор используется для противопоставления людей друг другу», — считает Дуня Миятович, комиссар Совета Европы по правам человека. Она выражает свою обеспокоенность по поводу ситуации в Эстонии, Грузии, Молдавии, Северной Македонии, Румынии, Словакии, Украине, России, а также в Латвии, где острым вопросом комиссар называет планируемую реформу образования.

«Запрет использовать родной язык в различных сферах жизни может вести к нарушению прав говорящих на нем», — отмечает Миятович в «Дневнике прав человека» — официальном комментарии комиссара (полные тексты Language policies should accommodate diversity, protect minority rights and defuse tensions и «Языковая политика должна учитывать разнообразие, защищать права меньшинств и снижать напряженность в обществе» на сайте Совета Европы). Она добавляет, что подобная ситуация негативно отражается на целых обществах, а также может привести к конфликтам внутри государства и между странами.

По ее словам, использование госязыка в некоторых странах считается доказательством связи человека и государства, а язык нацменьшинств в общественных местах «воспринимается или представляется как нежелательное напоминание о мультикультурности и многоязычии общества».

«Поэтому очень важно, особенно там, где уже возникали конфликты на этнической или языковой почве, чтобы каждый человек понимал, что без разумной языковой политики, признающей разнообразие и учитывающей разные языки и культуры, невозможно достижение примирения и долгосрочной сплоченности в обществе», — пишет комиссар.

Миятович отмечает, что во многих странах ЕС вопрос о языках решается на уровне законов, и часто — с целью укрепления официального языка. Однако подчас нормы не обсуждаются с меньшинствами, хотя их выполнение является обязательным. «В некоторых случаях их главная задача — укрепить доминирующие позиции большинства населения и ограничить права представителей национальных меньшинств. Подобные инициативы чаще всего усугубляют напряженность и дополнительно поляризуют общество…

Очень часто законы и политические меры строятся по принципу «игры с нулевой суммой», когда значение одной этнической и языковой идентичности увеличивается за счет других. За этим стоит националистическая, этноцентрическая или популистская идеология либо простой расчет и личная заинтересованность в предвыборный период»

При этом комиссар признает право государства на поддержку госязыка. «Хорошее владение официальным языком идет на пользу также самим представителям национальных меньшинств, способствуя их вовлеченности и участию в общественной жизни. Однако нельзя добиваться этого в ущерб правам носителей других языков, особенно представителей национальных меньшинств, и недопустимо, чтобы подобные меры усугубляли существующий раскол»

При этом, указывает Миятович, языковые реформы важно обсуждать с нацменьшинствами: «Исключение их из обсуждений или создание видимости консультаций ведет к социальным волнениям и дальнейшему отчуждению меньшинств в самых разных странах»

«Законы и политики, поощряющие использование определенного языка, не должны вести к дискриминации отдельных групп населения», — пишет Миятович. Она упоминает Латвию и Эстонию, где слишком жесткие языковые требования мешают представителям нацменьшинств строить карьеру в госуправлении.

Комиссар указывает на важность антидискриминационнго законодательства в сфере языка, этноса и национальности и способов защиты в таких случаях.

Миятович добавляет, что от мер, заставляющих соблюдать языковые законы, санкций и штрафов нужно переходить к взвешенной политике, создающей стимулы к изучению и использованию языка. В противном случае растет риск поляризации общества и маргинализации меньшинств. Самым важным стимулом она называет доступность изучения госязыка и его качество. Миятович подчеркивает, что укрепление госязыка должно одновременно гарантировать нацменьшинствам, что они могут пользоваться своим родным языком, в том числе и учиться на нем. «Соблюдение языковых прав представителей меньшинств способно стимулировать их к изучению и использованию государственного языка, поскольку при таких обстоятельствах это, скорее всего, уже не будет восприниматься ими как посягательство на их собственную культурную и языковую идентичность», — указывает комиссар.