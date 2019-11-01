Рига, , 00:12 — REGNUM Министр юстиции Латвии считает, что у терминала сжиженного газа в Скулте есть политические противники в России — пишет портал LSM.

Об этом вдруг заявил министр и лидер Новой Консервативной партии Янис Борданс. Речь идёт о проекте терминала сжиженного газа Skulte LNG Terminal в северо-западной части акватории порта Скулте. Regnum писал, что терминал планируется построить в 2,5 км от береговой линии и он сможет обслуживать танкеры водоизмещением от 40 000 до 174 000 тонн.

Планируется, что стратегическим инвестором выступит южнокорейская Korea Gas Corporation, с представителями которой Министерство Экономики Латвии достигло предварительной договорённости в середине октября. Общая сумма инвестиций оценивается в 90 млн евро.

Борданс считает, что российский Газпром не заинтересован в строительстве терминала и развитии инфраструктуры для рынка сжиженного газа, но будет лоббировать газопроводы.

Проект предусматривает соединение Skulte LNG Terminal с подземным газохранилищем в Инчукалнсе, третьим по размеру в Европе.