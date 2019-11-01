Москва, 1 ноября 2019, 00:00 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев посоветовал мировым лидерам не возводить барьеров между Россией и Западом. Об этом 31 октября, сообщает Reuters.
«Любая стена — это попытка изолировать себя от реальной проблемы, не решая ее. И именно поэтому я против стен. В Европе я против любых разделительных линий и железных занавесов», — сказал Горбачев.
Он в очередной раз выразил обеспокоенность отсутствием диалога между Россией и США.
Также Горбачев раскритиковал решение президента США Дональда Трампа вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.