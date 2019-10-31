Мадрид, , 23:50 — REGNUM Советник Женералитета по цифровой политике Жорди Пуиньеро охарактеризовал как «государственный переворот» королевский декрет, одобренный временным правительством Испании и призванный положить конец проекту сторонников независимости по созданию Каталонской цифровой республики. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает испанское издание El Mundo.

«Санчес [и.о. премьер-министра] анонсировал цифровой государственный переворот в Каталонии. Санчес «отключил» не только контакт с Каталонией, но с социальным и цифровым прогрессом XXI века», — сказал политик, выступивший перед средствами массовой информации после того, как стало известно о принятии нового закона Советом министров.

Представитель каталонского правительства также раскритиковал блокировку веб-сайтов и приложений в ответ на недавнюю просьбу Гражданской гвардии, обращенную к корпорации Microsoft. Испанские правоохранители попросили блокировать контент и данные, связанные с платформой «Демократическое цунами», на GitHub.

«Теперь они хотят объявить вне закона Республику, про которую говорили, что ее не существует. Ну что ж, оказалось, что она есть и ее не остановить», — высказался Пуиньеро, назвавший Каталонскую цифровую республику «пятой властью» — властью разбирающегося в цифровых технологиях общества.