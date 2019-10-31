Мадрид, , 23:42 — REGNUM Каталонская платформа «Демократическое цунами», недавно возникшая в ответ на приговор организаторам референдума о независимости, настоятельно призвала своих сторонников не подчиняться Центральной избирательной комиссии 9 ноября — в «день тишины», предшествующий испанским генеральным выборам 10 ноября. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает каталонское издание La Vanguardia.

В послании, переданном последователям через Telegram, «Демократическое цунами» пишет: «9 ноября мы заставим их подумать [в буквальном переводе с испанского этот день называется «днем размышления»]. Мы не подчинимся Центральной избирательной комиссии». Платформа просит сторонников быть начеку и следить за ее каналами в Instagram, Telegram и Twitter.

Активисты указали, что их цель — устроить «культурную и праздничную» активность во всех городских районах и деревнях, чтобы испанское государство «задумалось» над обвинительным приговором лидерам движения за независимость, а также над действиями полицейских и своей «неспособностью к диалогу».

В минувшую пятницу «Демократическое цунами» уже просило своих последователей приберечь 9 ноября для проведения манифестаций «по всей стране». Организация также анонсировала акции 11, 12 и 13 ноября «в неожиданном месте», а на 18 декабря назначила мероприятие «играем дома» с отсылкой к футбольному матчу «Барселоны» с мадридским «Реалом», который пройдет в этот день.