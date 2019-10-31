Мадрид, , 23:40 — REGNUM На фоне провала забастовки в каталонских студенческих городках сторонники независимости решили разнообразить свои акции и перенести их на улицу, а точнее — в центр Барселоны, сообщает сегодня, 31 октября, испанское издание ABC. В то время как на нескольких факультетах борцы за независимость объявили об акциях в рамках учебного процесса (которые прошли почти незаметно из-за небольшого числа участников), группа студентов, не представляющая никакой профсоюз, устроила палаточный лагерь на Университетской площади, перед историческим зданием Университета Барселоны (UB).

К активистам присоединились учащиеся из UB, где вчера поддержали начало забастовки, объявленное Профсоюзом студентов. К полудню число собравшихся на площади едва достигало сотни — а количество палаток 50 — однако понемногу к манифестантам начали подходить новые сочувствующие, узнавшие об акции через социальные сети. Во второй половине дня собравшиеся молодые люди, называющие себя «поколением 14 октября» (в этот день был обнародован приговор по делу организаторов референдума о независимости), перекрыли улицу Гран Виа.

Протестующие распространяли экземпляры манифеста, в котором они называли себя поколением без будущего и доступа к жилью, жертвами системы, которая угрожает «самому существованию нашей планеты». «Мы также поколение 14 октября, те, кто наконец сказал «хватит!» и требует подотчетности своих политических представителей, чтобы гарантировать достойное будущее», — значится в тексте.