Мадрид, , 23:39 — REGNUM «Для предпоследнего Совета министров накануне выборов правительство [Испании] приберегло эффектный удар по движению за независимость Каталонии и его попыткам создать параллельные структуры с помощью «цифровой республики», — сообщает сегодня, 31 октября, испанское издание El Pais. — Правительство запретило использовать из Испании сервера, расположенные за пределами Европейского союза, — чем, как предполагается, сейчас занят Женералитет Каталонии».

Это стало центральной темой заседания кабинета министров. Там также было решено, что новость объявит журналистам заместитель председателя правительства Кармен Кальво, а не пресс-секретарь Изабель Селаа, чтобы привлечь больше внимания. Кальво не уточнила, какая именно информация заставила мадридские власти усилить бдительность в цифровом пространстве, но намекнула, что новые меры будут затрагивать исключительно деятельность каталонского правительства.

Указ вступит в силу во вторник на следующей неделе. Речь идет о «крайне продуманной» мере, которая затрагивает семь министерств и самые разные законодательные акты, как выразилась заместитель премьер-министра. Исполняющий обязанности главы правительства Педро Санчес предупредил сепаратистов этим утром, что Каталония не получит независимость «ни офлайн, ни онлайн».