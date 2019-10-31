Мадрид, , 23:38 — REGNUM Решение каталонских студенческих городков предоставить специальные льготы учащимся, выступающим за независимость Каталонии и участвующим в забастовке против приговора лидерам движения, вызвало изумление в университетском мире, сообщает сегодня, 31 октября, испанское издание El Mundo. Опрошенные преподаватели посчитали, что это нарушение закона и мошенничество в академической сфере — менять систему посредине учебного года, чтобы определенные студенты могли сдать итоговый экзамен без регулярного посещения занятий по политической причине.

Каталония Иван Шилов © ИА REGNUM

Все государственные университеты Каталонии, за исключением Rovira i Virgili в Таррагоне, изменили свой учебный план, чтобы сделать расписание экзаменов «более гибким». В минувшую среду, 30 октября, Руководящий совет Барселонской автономии одобрил специальное положение об итоговых испытаниях в этом семестре для участников протестов. Ректоры утверждают, что уступили требованиям борцов за каталонскую независимость, чтобы не дать им парализовать деятельность университетов.

Андрес Бетанкор, профессор административного права в университете Pompeu Fabra, считает, что мера, на которую пошли шесть вузов, не соответствует закону и нарушает «принципы равенства, легальности и правовой определенности». «Нельзя менять правила игры посредине партии, к тому же так, чтобы часть учащихся получала от этого преимущества, а другая — напротив», — подчеркнул преподаватель. Он также указал на сложности применения нового положения: не ясно, как студенты докажут, что именно бастовали, разве что принесут жалобу от полиции.