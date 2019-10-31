Иерусалим, , 23:33 — REGNUM Израильские военные нанесли удары по объектам боевиков ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа, сообщает 31 октября пресс-служба армии обороны Израиля.

Пуск ракеты

По информации военных, два поста ХАМАС на севере сектора Газа были обстреляны из танка и с воздуха.

Израильские военные отмечают, что эти удары были произведены в ответ на пуск ракеты с территории сектора Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Израиле заявили об одной ракете, выпущенной из сектора Газа по израильской территории.

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