Аддис-Абеба, , 23:10 — REGNUM Протестующие освистали премьер-министра Эфиопии, Нобелевского лауреата Абия Ахмеда во время его прибытия в город Амбо в Оромии, 31 октября передает агентство Reuters.

Около 700 демонстрантов встретили Ахмеда возле здания муниципалитета с криками «Свергнуть Абия» и «Мы с Джаваром, Джавар — наш герой».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Оромии произошли массовые беспорядки сторонников гражданского активиста Джавара Мохаммеда. Город Амбо был одним из центров протеста.

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