Аддис-Абеба, 31 октября 2019, 23:10 — REGNUM Протестующие освистали премьер-министра Эфиопии, Нобелевского лауреата Абия Ахмеда во время его прибытия в город Амбо в Оромии, 31 октября передает агентство Reuters.
Около 700 демонстрантов встретили Ахмеда возле здания муниципалитета с криками «Свергнуть Абия» и «Мы с Джаваром, Джавар — наш герой».
Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Оромии произошли массовые беспорядки сторонников гражданского активиста Джавара Мохаммеда. Город Амбо был одним из центров протеста.
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