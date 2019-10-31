Хмеймим, Сирия, , 23:00 — REGNUM В Сирии незаконные вооружённые формирования, остающиеся на территории Идлибской зоны деэскалации, совершили за сутки 16 обстрелов населённых пунктов, сообщил 31 октября начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Обстрелам боевиков подверглись четыре населённых пункта в провинции Алеппо, шесть поселений в провинции Латакия, три поселения в провинции Идлиб и один населённый пункт в провинции Хама.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Маканис-эд-Дувайри, Мансура, Вреде провинции Алеппо; Санджека, Сафсафа, Чекурджак, Джубб-эль-Мгара, Рейсет-Искандер, Сирмания провинции Латакия; Зайтуна, Эль-Хиара, Хан-Шейхун провинции Идлиб; Хуайз провинции Хама», — сообщил генерал Боренков.

Как сообщало ИА REGNUM, на границах зоны деэскалации «Идлиб» сирийские военные продолжают соблюдать бессрочное перемирие.

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