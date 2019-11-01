1 ноября 2019 | Время чтения 6 мин

Узел противоречий на Украине затягивается всё туже, и развязать его уже не удастся. Он может быть только разрублен — вместе с Украиной, но это будет естественным итогом всего того, что сотворили с этой республикой её постсоветские элиты. Просто у всякого бизнеса есть своё начало и свой конец, и этот конец на Украине становится всё более неотвратимым

Александр Халдей, , 00:47 — REGNUM После прихода к власти Зеленского мы не раз писали, что теперь между оставшимися в политике силами неизбежно столкновение, в котором не может быть компромисса. И логика развития этого конфликта приведёт к распаду Украины, так как сдерживать конфликт элит даже США уже не смогут. Ибо украинская элита копирует раскол элиты в США, и воевать будут элитные группы, каждая из которых присягнула на верность одной из партий в Вашингтоне.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский в ходе предвыборных дебатов Gov.ua

Дебют в шахматной партии на Украине начался с переворота 2014 года, когда к власти пришёл Порошенко. Игра сразу сопровождалась материальными и позиционными потерями — отпал Крым, восстал Донбасс. Партия сразу пошла не так, как планировалось. После серии разменов на украинской шахматной доске миттельшпиль окончен, и начался эндшпиль.

Все ферзи с доски убраны, короля преследуют ладьи, слоны и кони, то есть фигуры средней силы. За короля играют такие же фигуры, пешечная цепь разгромлена, битва за центр прекращена. Теперь короля гоняют по краям поля и стремятся загнать в угол, чтобы объявить ему мат, а тот, соответственно, вырывается и маневрирует. Эндшпиль начался, и прокачивать варианты за каждую сторону можно в виде сборника этюдов и задач.

Надо сказать, что ничьей в партии быть не может. Война кончится не матом королю, а разрушением доски — такова особенность политических шахмат. И к этому всё стремительно идёт.

Выборы Зеленского стали катализатором ускорения течения всех вялотекущих элитных конфликтов на Украине. Кончен период, когда основные силы шли параллельным курсом, изображая союзников. Теперь они на развилке путей, и началась внутривидовая война за курс, то есть за ресурс, а эта война самая жестокая из всех возможных.

Владимир Зеленский после победы на выборах Пресс-служба президент Украины

Конфликт не заканчивается победой одной из сторон, учит конфликтология. Разрешение конфликта возможно лишь тогда, когда одна из сторон меняет своё мнение о его причинах и своих целях в конфликте. В украинском кейсе, где столкнулись Зеленский и Аваков, такое невозможно (Коломойского при всём его весе можно вывести за скобки, ибо в США он персона «нон грата», и не Аваков к нему, а он к Авакову пристраивается).

Самое главное, что уничтожить ни Зеленского, ни Авакова США не позволят. Это значит, что их конфликт обречён проходить цикл за циклом, переходя по восходящей от инцидента к эскалации и от эскалации к инциденту — и так до полного распада Украины. Конфликт Зеленского с нацбатами — это конфликт с Аваковым, опирающимся на определённые силы в США. Никто отступать и терять лицо себе позволить не может, ибо это равнозначно политической смерти.

Зеленского толкает в спину Европа, а Авакова толкают в спину США. Даже если «Азов» отступит, он не уйдёт, и его просто переименуют, но оставят. Это значит, что война будет продолжена. Зеленский же не может смириться с таким решением, ибо это жизнь с пистолетом у виска. Тупик элитного конфликта начался, и он попал в классическую формулу, выйти из которой уже не сможет.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков Gov.ua

Налицо все этапы развития конфликта. Уже пройдена фаза накопления напряжения, отмеченная стычками, столкновениями, скандалами. На этой фазе было обсуждение плана Штайнмайера. Подписание этого плана стало инцидентом, резко повысившим эскалацию. Теперь началась фаза противостояния.

На этой фазе уже видны накопление негатива, избегание диалога, претензии, брюзжание. Уже есть издёвки, сарказм, формирование образа врага. Начинаются обвинения, грядут действия против, близятся партизанская война и подрывные диверсии. Дмитрий Ярош уже приступил к этому этапу, предупредив Зеленского о готовности вывести десять тысяч сторонников, в результате чего плохо будет всем.

Тем временем полиция принялась конфисковывать оружие у поспоривших с Зеленским бойцов нацбатов в посёлке Золотое. В любой момент это может привести к новому инциденту, после чего будет новая эскалация. На этой стадии мы увидим обезличивание противника, его расчеловечивание и дегуманизацию (формирование образа врага близко к завершению), стремление не добиться взаимно выгодного результата, а нанести ущерб противнику любой ценой, войну на полное уничтожение.

Детонатором будет любой инцидент, который толкнёт к силовому решению конфликта в виде нового переворота. С этого момента начнётся новый этап распада Украины. И если он начнётся, никто не скажет, где удастся остановить эту цепную реакцию. Самое фатальное, что изменить этот сценарий хода событий невозможно никому — ни Украине, ни Европе, ни США, ни России. Аннушка уже разлила масло.

Уже вопрос Донбасса отходит на второй план. На первый же выходят разборки в стиле: «Ты кто, я кто?». И этот вопрос становится главным, без решения которого ни один следующий шаг на Украине сделать будет невозможно. Ибо на каждое «брито» Зеленского последует «стрижено» Авакова.

Владимир Зеленский в поселке Золотом Пресс-служба президент Украины

Мы не рассматриваем сейчас подробную карту конфликта с обозначением зачинщиков и жертвы, провокаторов, сочувствующих, наблюдателей и сторонников. Нас не интересует зона разногласий (позиции сторон), зона конфликта (личности, характеры, эмоции участников), зона возможного соглашения. Нас интересует лишь фаза конфликта и его история — ключевые события до, во время и после конфликта.

То, что конфликт протекает в полном соответствии с классической схемой, позволяет уверенно прогнозировать в ближайшее время его выход из фазы возможности переговоров и вхождение в фазу войны. Когда говорят пушки, музы молчат, и потому за последней месяц риск острого политического кризиса на Украине, итогом которого станет запуск процесса её территориального распада, стал на порядки выше.

В заключение нужно сказать, что все олигархические группы участвуют в этой схватке, и устами своих политологов озвучивают свои горькие прозрения по этому поводу. Некий Руслан Бортник, директор Института анализа и менеджмента политики, в интервью телеканалу ZIK заявил следующее:

«Сегодня мы не контролируем нашу экономику — ключевые позиции нашего бюджета определяются в офисах МВФ. Мы не контролируем нашу налоговую, судебную систему — всё это контролируют внешние игроки. Мы сегодня — открытый рынок, нас сегодня, как цыплят табака, открыли, разложили и потребляют, потому мы ничего не контролируем. Мы превратились в большой рынок, где кто-то зарабатывает за счёт наших ресурсов, а кто-то продаёт за счёт того, что мы не можем конкурировать со своими товарами и услугами».

Как говорится: «С добрым утром, наконец-то проснулись!». Но проснулись не полностью: Ботрник ни слова не говорит о том, что Украина не контролирует, прежде всего, свою политическую систему, не говорит о колониальной роли посольства США, и упрекает в утрате суверенитета почему-то Зеленского, хотя ясно, что этот процесс начался ещё при Кравчуке. Но не стоит этому удивляться: это не Бортник прозрел, а определённые группы выдвигают свои условия Зеленскому, пытаясь давлением на него решить свои задачи.

Всё это вместе взятое показывает: узел противоречий на Украине затягивается всё туже, и развязать его уже не удастся. Он может быть только разрублен — вместе с Украиной, но это будет естественным итогом всего того, что сотворили с этой республикой её постсоветские элиты. Просто у всякого бизнеса есть своё начало и свой конец, и этот конец на Украине становится всё более неотвратимым.