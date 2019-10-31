Дамаск, , 22:38 — REGNUM Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад сомневается в том, что американцы ликвидировали номинального главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом Асад заявил сегодня, 31 октября, в интервью сирийскому телевидению.

Асад заявил, что официальный Дамаск никак не контактировал с американцами по вопросу ликвидации аль-Багдади. Также Асад подчеркнул, что никакой точной информации о том, была ли операция по ликвидации главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на самом деле.

Также Асад напомнил, что США так и не предоставили никаких доказательств того, что аль-Багдади действительно ликвидирован — одни лишь голословные заявления.

Кроме того Асад обратил внимание, что аль-Багдади давно уже не обладал влиянием в террористической среде и его ликвидация, даже если она действительно была, не меняет расклад сил в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Это было уже наверное десятое по счету «уничтожение» главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).