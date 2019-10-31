Бишкек, , 22:31 — REGNUM Международная ассоциация развития готова предоставить правительству Киргизии $55 млн (более 3,5 млрд рублей) в рамках третьей фазы Программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Из этих денег $27,5 млн (1,75 млрд рублей) будет выдано в качестве гранта и еще столько же в виде кредита сроком на 38 лет под 0,75% годовых. При этом льготный период составит 6 лет.

Эти деньги планируется потратить на улучшение транспортной связи с Казахстаном, повышение конкурентоспособности в сфере гражданской авиации и устойчивое развитие туризма в Иссык-Кульской области.

В рамках проекта будет осуществлена реабилитация 37 км автотрассы Тюп — КПП «Каркыра» и 15 км прилегающей к ней дороги, ведущей в туристический лагерь в ущелье «Каркыра», а также закупка дорожно-эксплуатационного оборудования, повышение потенциала агентства гражданской авиации и Киргизского авиаинститута.

Помимо этого предусмотрено строительство пяти туристических сервис-центров и оказание поддержки для создания и развития общинных геопарков в Тюпском и Аксуйском районах Иссык-Кульской области.

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