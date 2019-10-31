Бишкек, , 22:28 — REGNUM «Киргизстанцы вошли в ЕАЭС как сироты. Мы просто галопом поскакали и вошли, при этом ничего для себя не выиграв», — заявила сегодня, 31 октября, на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат Эльвира Сурабалдиева, передает «Tazabek».

По ее мнению, Киргизия по-прежнему не является равноправным партнером других стран-участниц Евразийского экономического союза.

Сурабалдиева также отметила, что при вхождении в ЕАЭС Киргизия получила в пять раз меньше преференций, чем Казахстан.