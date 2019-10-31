Копенгаген, , 22:35 — REGNUM Посол США в Дании Карла Сандерс заявила, что проект «Северного потока-2» предоставит России рычаг давления на Европу. Вместе с тем, дипломат признала, что Дания не могла отказать в выдаче разрешения на прокладку газопровода вдоль континентального шельфа Борнхольма.

Строительство газопровода «Северного потока-2» Nord-stream.com

«Это не экономический, а политический проект, который дает РФ власть над будущим Европы. Дания являлась одной из тех стран, которая всегда подчеркивала, какую опасность для Европы несет этот проект», — заявила Сандерс. Дипломат также призвала страны Европейского союза позаботиться о том, чтобы такие государства, как Украина, не остались не у дел в том случае, если «Россия начнет использовать газ как политическое оружие». Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен).

Министр климата Дании Дан Йёргенсен в связи с прокладкой второй ветки «Северного потока» заявил, что правительство Дании считает, что ЕС не должен закупать большее количество газа из России. «Мы поэтому предпочли бы отказаться. Но в этом конкретном случае Дания обязана была следовать букве международного права и предоставить разрешение. Это чисто административное решение», — добавил глава ведомства.