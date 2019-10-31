Калининград, , 22:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин осмотрел новый корвет «Гремящий» проекта 20 385, который был заложен 1 февраля 2012 года и спущен на воду в июне 2017 года и сейчас завершает ходовые испытания. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Корветы данного проекта были разработаны ЦМКБ «Алмаз». Они предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника. Также корвет может обеспечивать высадку десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.

Корвет «Гремящий» — головной корабль данного проекта. Он оснащен крылатыми ракетами «Калибр». После завершения государственный испытаний в декабре 2019 года «Гремящий» отправится в состав Тихоокеанского флота и станет первым кораблем в его составе с крылатыми ракетами «Калибр».

Осмотр корабля состоялся в Калининграде.