Тегеран, , 22:31 — REGNUM 30 октября Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о том, что недавние протесты в Ираке и Ливане являются результатом вмешательства Вашингтона и западных стран в проблемы ближневосточного региона. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

«Виновник ненависти и вражды известен — американские спецслужбы. Помимо США, их спонсируют реакционные режимы региона», — подчеркнул Али Хаменеи. Аятолла предупредил, что враги стараются подорвать существующие властные структуры в странах Ближнего Востока для того, чтобы манипулировать государствами региона в своих интересах.

Верховный лидер Ирана, упоминая о преступлениях Великобритании, Франции и США в различных регионах мира за последние 100 лет, подчеркнул, что армии этих государств преследуют цели агрессии, узурпации и нанесения ущерба другим странам.