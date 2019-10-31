Ташкент, , 21:54 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и посол Великобритании в Ташкенте Тимоти Торлот подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве между двумя странами, сообщает МИД Узбекистана.

«Соглашение является документом комплексного характера, нацелено на сохранение имеющихся правовых основ и развитие взаимоотношений сторон в политической, торгово-экономической, промышленной, транспортной, сельскохозяйственной, энергетической, научно-технической, финансовой и других областях», говорится в сообщении.

МИД отмечает, что данный международный документ способствует обеспечению продолжительности договорных отношений узбекско-британского сотрудничества после выхода Великобритании из Европейского союза и дальнейшему развитию всестороннего практического взаимодействия во всех областях.

«Соглашение вступает в силу в первый день месяца, следующего за датой получения последнего письменного уведомления сторон о выполнении внутригосударственных процедур. В документе также предусматривается возможность временного применения соглашения до его вступления в силу», сообщает МИД.