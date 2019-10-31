31 октября 2019 | Время чтения 6 мин

Алиев призвал реформировать ООН. Баку в конце текущей недели в течение двух дней – 25-26 октября принимал глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения. На XVIII Бакинском саммите, посвященном обеспечению совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира, приняло участие руководство более 60 стран, представители международных организаций, представители стран и организаций, приглашенные в качестве особых гостей.

Мира Гасанова, , 21:43 — REGNUM Спустя 30 лет после Белградского саммита 1989 года европейский континент вновь принимал встречу в верхах. Организация, объединяющая сейчас уже 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках, была создана на Белградской конференции в сентябре 1961 года в самую активную пору «холодной войны» как альтернатива в основном НАТО и Организации Варшавского договора.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Освободившиеся от колониализма «третьи страны» Азии и Африки в поисках иного пути объявили о приверженности десяти Бандунгским принципам, принятым на состоявшейся 18—24 апреля 1955 года Бандунгской конференции (Индонезия) и предусматривающим мирное сосуществование. Основателями движения считаются Иосип Броз Тито, Гамаль Абдель Насер и Джавахарлал Неру, усилиями которых и была организована конференция и выработаны принципы, которыми руководствуется в своей работе организация по сей день. Из стран постсоветского пространства членами движения стали Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан и Белоруссия, а Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Украина участвуют в ее работе как наблюдатели. Единогласное решение провести очередной саммит в Баку и передать председательство в организации в 2019—2022 годах Азербайджану, который является членом движения с 2011 года, было принято в 2016 году на XVII саммите.

Эстафету председательства в организации президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву передал приехавший в Баку президент Венесуэлы Николас Мадуро, страна которого возглавляла структуру последние три года. Участвующий в работе саммита президент Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде расценил переход председательства к Азербайджану как поддержку политики Движения неприсоединения. Николас Мадуро в своей речи напомнил — в Движении неприсоединения представлены 2/3 стран-членов ООН, и эти страны «должны усилить Движение неприсоединения и не позволять какому-либо государству играть роль полицейского». Он подчеркнул, что именно империалистические подходы в мире привели «к бедности, нестабильности в наших странах», поэтому организация «должна защищать наши страны от глобальных сил». Принявший лидерство в организации Алиев обозначил приоритеты на предстоящие годы, отметив, что Азербайджан будет руководствоваться Бандунгскими принципами, поскольку «уважение суверенитета, территориальной целостности всех стран, невмешательство во внутренние дела государств, соблюдение взаимных интересов и развитие сотрудничества совпадают с фундаментальными принципами внешней политики Азербайджана». Алиев особо подчеркнул важность «реформ в деятельности ООН».

По его словам, нужно наращивать общие усилия по соблюдению норм и принципов международного права, и подчеркнул: насильственное изменение границ, нарушение за счет применения силы территориальной целостности стран, вмешательство во внутренние дела недопустимы. Лидерство в организации в предстоящие три года, исходя из заявленных Алиевым целей, накладывает на руководство Азербайджана серьезные обязательства. В то же время это конкретный шанс показать возможности страны для реализации поставленных задач. А работа, судя по заявлениям как самого Алиева, так и других глав государств, предстоит серьезная. Так, Азербайджан в период председательства в Движении неприсоединения намерен стремиться к налаживанию и развитию диалога и расширению географии сотрудничества с другими организациями, сотрудничеству в экономической сфере и социально-экономической сфере, защите общими усилиями интересов государств в рамках ООН.

«Особое внимание должно уделяться угрозам, с которыми сталкиваются наименее развитые государства, страны, у которых нет выхода к морю, мелкие островные государства», — подчеркнул Алиев. Президент Азербайджана напомнил, что его страна начиная с 2005 года оказала гуманитарную помощь более 90 странам: Азербайджанское агентство помощи международному развитию реализует проекты в разных странах в сферах по уменьшению безработицы, развитию науки, искусства, здравоохранения, информационных технологий, рационального использования водных ресурсов, грантовых программ и других. С 2018 года Азербайджан гражданам стран-участниц Движения неприсоединения предоставляет стипендии с полным финансированием для получения образования в своих вузах, и сегодня 37 молодых людей из 31 страны-участницы пользуются этой программой. Президент Ирана Хасан Рухани обозначил увеличение силы развивающихся стран как сопротивление гегемонии США, которые «занимаются подстрекательством к конфликтам в различных уголках мира», используя одновременно методы «экономического террора».

Тем самым, по его словам, нарушаются международные права и обязательства, совершается вмешательство во внутренние дела разных стран. Поэтому «члены Движения неприсоединения, составляющего 2/3 всего мира, могут быть мобилизованы для решения проблем, могут обеспечить выполнение международных обязательств и выступить в качестве единого фронта». Он заявил, что его страна находится «в авангарде борьбы по урегулированию региональных конфликтов», и привел в пример сотрудничество Турции, России и Ирана в Астанинском мирном формате, что «обеспечило мир на большей части территории Сирии». Рухани напомнил, что на прошлой неделе Иран предложил в ООН обеспечить мир в Персидском заливе на условиях дружбы и братства, чтобы «пресечь внешнее вмешательство, обеспечить безопасность и свободное плавание судов в регионе усилиями его региональных стран». С целью уменьшения доминирования США над мировой финансовой системой и использования доллара он предложил странам, лишенным права использовать международные финансовые средства, перейти на криптовалюту.

Президент Пакистана Ариф Алви пообещал всяческую поддержку Движению неприсоединения в борьбе против терроризма и призвал приложить коллективные усилия для помощи странам, которые страдают от оккупации. Возглавляющий белорусскую делегацию председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко призвал участников саммита присоединиться к инициативе президента Белоруссии о возобновлении всеобъемлющих переговоров по новому миропорядку, по аналогии с Хельсинским процессом, на принципах мира, справедливости и процветания. Он предложил в 2021 году провести конференцию, посвященную 60-летию движения, и принять по ее итогам долгосрочный стратегический документ, который укрепит роль организации в решении проблем мировой политики. Российский президент Владимир Путин в своем приветствии, направленном главам государств и правительств Движения неприсоединения, отметил, что Россия поддерживает его усилия, направленные на построение справедливой многополярной системы мироустройства, на развитие равноправного международного диалога и сотрудничества, основанного на общепризнанных правовых нормах и учёте законных интересов партнёров.

Подчеркнув актуальность Бандунгских принципов, в частности таких как «приверженность целям и принципам Устава ООН, признание безусловного равенства всех стран мира и недопустимости вмешательства в их внутренние дела», глава российского государства выразил уверенность, что дальнейшее расширение конструктивного взаимодействия между РФ и Движением неприсоединения «будет способствовать упрочению безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне». XVIII Бакинский саммит Движения неприсоединения завершил свою работу. Его участники подписали итоговый документ, Бакинскую политическую декларацию, благодарность и солидарность Азербайджану и азербайджанскому народу и документ по Палестине. Теперь Баку предстоит ответственная работа по реализации принятых решений.

Но это еще и хорошие возможности для страны — регионального лидера, вступившей в организацию всего-то 8 лет назад, продемонстрировать свой политический и экономический потенциал и выступить с новыми идеями для совершенствования деятельности организации в условиях современных геополитических вызовов. Справился ли Азербайджан со своими обязательствами и оказанным доверием, будет видно через три года.