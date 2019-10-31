Берлин, 31 октября 2019, 21:42 — REGNUM Соединенные Штаты Америки и Украина стали победителями в ситуации со строительством газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказал в своей статье автор германской газеты Die Welt, посвященной выдаче Датским энергетическим агентством разрешения на прокладку газопровода.
Автор пишет, что американцы смогли затянуть процесс реализации проекта, оказывая давление на Данию, которая долгое время не давала разрешение на прокладку.
Теперь у Украины есть некоторое преимущество в вопросе продления договора о транзите российского газа, действие которого истекает 31 декабря 2019 года.
Несмотря на то, что Дания дала разрешение на прокладку «Северного потока — 2», трубопровод вряд ли будет завершен к концу 2019 года. Таким образом, в случае отсутствия транзитного контракта с Украиной Россия не сможет выполнять свои обязательства по поставкам сырья в евросоюзные страны.
Автор статьи уверен, что это и вынудит Москву подписать новый транзитный контракт с Украиной.
Напомним, что «Газпром» допускает отказ от транзита газа через Украину с 2020 года, так как вряд ли удастся заключить новый контракт с Киевом.