Копенгаген, , 21:48 — REGNUM Председатель Социалистической народной партии Дании Пиа Ольсен Дюр в ходе переговоров по поводу государственного бюджета на 2020 год заявила, что наиболее обеспеченные слои населения, имеющие доходы от фондовой биржи, должны больше вкладывать в поддержание государства всеобщего благоденствия.

«Не вижу ничего удивительного в нашей позиции: «самые широкие плечи должны нести самую тяжелую ношу». Это касается тех, кто зарабатывает на аренде и на акциях. Почему бы нам не ввести в этих сферах прогрессивный налог», — заявила глава социалистов. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Согласно подсчетам партии, этот шаг позволит государству получать от налоговых поступлений на 115 млн долларов в год больше, чем сейчас. Помимо этого, социалисты призывают ввести пошлины для авиакомпаний за выброс углекислого газа суммой от 9 до 60 долларов, что, по мнению партии, принесет государству 180 млн долларов в 2022 году.