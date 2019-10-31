Нижний Новгород, , 21:39 — REGNUM Генеральный директор МП «Единый центр муниципального заказа» Владимир Жмакин уволен. Соответствующее постановление подписал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Уточняется, что он покинул должность по собственному желанию.

Напомним, информация о массовом отравлении детей в одной из школ в Советском районе Нижнего Новгорода была опубликована 14 октября рядом региональных СМИ. За помощью к медикам по поводу ухудшенного самочувствия обратились 26 человек, из них четверо были госпитализированы. При лабораторном обследовании материалов от больных обнаружены ДНК шегеллы — род грамотрицательных палочковидных бактерий, которые являются для человека и приматов возбудителями болезней из группы шигеллезов (дизентерия). В школе выявлены многочисленные нарушения правил личной гигиены сотрудниками столовой, неудовлетворительное состояние пищеблока, что доказывают результаты смывов. Сотрудников пищеблока, у которых было выявлено носительство дизентерии, отстранили от работы. В течение недели школа не работала.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года ЕЦМЗ по итогам конкурса стало единым организатором питания в 143 школах Нижнего Новгорода. При этом к работе компании неоднократно возникали вопросы уже после того, как МП возглавил Жмакин в сентябре прошлого года. В частности, в январе 2019 года стало известно, что ЕЦМЗ закупит у фирмы, созданной два месяца назад, молочную продукцию на сумму 116 млн рублей. До этого множество вопросов вызвала закупка колбасной продукции на несколько миллионов рублей у поставщика из Тамбовской области. В марте 2019 года УФАС по Нижегородской области возбудило расследование в связи с тем, что поставщик питания для школ и детсадов столицы региона выбирался, минуя конкурентный способ борьбы. Фигурантами дела стали муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» и восемь поставщиков.

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