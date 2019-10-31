Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Британский политик, один из инициаторов Brexit Найджел Фарадж взял интервью у президента США Дональда Трампа, 31 октября интервью транслировалось на британском LBC Radio.

В интервью американский президент озвучил свое отношение к выходу Великобритании из ЕС, премьер-министру Борису Джонсону и другим британским политикам, а также отчитался о возможности соглашения о свободной торговле США и Великобритании после Brexit.

Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 января 2020 года. Сроки Brexit уже трижды сдвигались из-за отсутствия полноценного соглашения о выходе между Лондоном и Брюсселем.

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