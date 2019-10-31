Москва, , 21:09 — REGNUM Продвижение процедуры импичмента президента США Дональда Трампа может сделать американскую внешнюю политику ещё более непредсказуемой, что грозит глобальной безопасности. Об этом журналистам заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передаёт корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента Трампа, поддержало большинство членов Палаты представителей Конгресса США. Так, за принятие документа выступили 232 члена палаты, а против — 196.

«Решение палаты представителей американского Конгресса по продвижению процедуры импичмента Дональда Трампа — сугубо внутреннее дело США», — подчеркнул Клинцевич.

По его словам, РФ и другие страны это решение может касаться только в вопросе изменения внешнеполитического курса США и их роли в обеспечение глобальной безопасности.

«Боюсь, что ничего хорошего здесь ждать не приходится: внешняя политика США может стать еще более непредсказуемой и хаотичной, что создаст новые риски для глобальной безопасности», — опасается Клинцевич.