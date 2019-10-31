Кабул, , 20:59 — REGNUM 30 октября официальные представители Генеральной прокуратуры Исламской Республики Афганистан заявили, что этот орган приступил к тщательному изучению предполагаемого незаконного проникновения сотрудников Национальных сил безопасности и обороны Афганистана в здание центра данных Независимой избирательной комиссии Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», ранее Независимая избирательная комиссия Афганистана направила официальное письмо Генеральному прокурору с просьбой расследовать это нарушение.

В этом письме Независимая избирательная комиссия рассматривает советника секретариата Комиссии по вопросам безопасности в качестве одного из главных подозреваемых в организации проникновения центр данных.

Независимая избирательная комиссия призвала провести тщательное расследование проникновения в здание центра данных и наказать виновных.

Ранее, 21 октября, предвыборный штаб главного исполнительного лица Абдуллы Абдуллы заявил, сотрудники Национальных сил безопасности и обороны при поддержке со стороны неназванного кандидата проникли в здание центра данных Независимой избирательной комиссии.