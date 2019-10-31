Кабул, , 21:51 — REGNUM 30 октября ряд источников сообщил, что в 2015 году действующий глава министерства финансов Исламской Республики Афганистан Мохаммад Кайюми получил от Университета штата Калифорния в Сан-Хосе, где он занимал должность президента с 2011 по 2014 годы, 450 тысяч долларов.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, данные, предоставленные этими источниками, показывают, что в 2016 году Мохаммад Кайюми занимал сразу несколько должностей одновременно.

Так, в 2016 году действующий министр финансов получил 270 тысяч долларов от университета в Калифорнии, в этом же году он получил 105 тысяч долларов от Института государственной эффективности, одним из основателей которого является действующий президент Афганистана Ашраф Гани. В 2016 году Мохаммад Кайюми также занимал пост советника главы Афганистана.

Также источники сообщают, что данные, приведённые выше, расходятся с официальной документацией Университета штата Калифорния в Сан-Хосе о заработной плате президента этого высшего учетного заведения, которая должна быть значительно ниже.