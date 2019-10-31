* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 20:57 — REGNUM 30 октября ряд источников сообщил, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готово пойти на соглашение с Соединенными Штатами Америки по обмену пленными и отпустить двух американских профессоров, если в ответ будет освобождено 80 сторонников этой группировки.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», среди сторонников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), освобождения которых требует группировка, числятся Анас Хаккани и Хафиз Рашид, лидеры «сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно источникам, этот обмен пленными может послужить началом возобновления мирных переговоров между движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США, из которых Америка вышла в начале сентября.

Ранее сообщалось, что главной целью визита специального представителя США по вопросам национального примирения в Афганистане Залмая Халилзада были переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани по поводу возможно обмена пленными.