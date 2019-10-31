* талибов — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 21:10 — REGNUM 30 октября высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на юге страны заявил, что на территории провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 15 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационный удар по укрытию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Спин-Болдак провинции Кандагар.

По словам высокопоставленного командира Национальной армии Афганистана на юге страны, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также уничтожено два укрытия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вместе с хранившимися там боеприпасами и оружием.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.