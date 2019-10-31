Калининград, , 20:40 — REGNUM Совместно реализуемый с ГК «Росатом» проект по оказанию первичной медико-санитарной помощи с применением «бережливых технологий» уже продемонстрировал высокую эффективность. Об этом 31 октября заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании Госсовета с президентом России Владимиром Путиным в Светлогорске.

«В разы сократилось время ожидания в очередях. Более чем в два раза увеличилось время непосредственной работы врача с пациентом», — заявила Скворцова.

На сегодняшний день проект реализуют уже 3 тыс. поликлиник в 82 регионах, в том числе 1,5 тыс. детских поликлиник.

По её словам, внедрение новой модели медицинской организации, предусматривающей первичную медико-санитарную помощь с применением «бережливых технологий», позволяет пройти диспансеризацию можно не за 5, а за 1−2 посещения, в том числе вечером и по субботам.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова: с конца 2016 года, совместно с ГК Росатом, был запущен проект по внедрению новой организационной модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь с применением бережливых технологий.

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