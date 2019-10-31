Москва, , 20:30 — REGNUM Депутаты Госдумы совместно с Минобороны разработали законопроект об наказании за снос памятников истории России за рубежом. Об этом журналистам заявил член комитета Госдумы по контролю и регламенту Дмитрий Белик («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Ранее стало известно, что в Одессе со здания Приморского военкомата сносят барельеф маршала Георгия Жукова.

«Одесса не впервые становится жертвой варваров, вы знаете, такое чувство, что вандалы передали по наследству свое имя современным украинским националистам — убийства людей, разрушение памятников, грабеж и насилие», — заявил Белик.

При этом, отмечает депутат, они чувствуют «безнаказанность, попустительство со стороны официальных киевских властей», что окончательно развязывает им руки. Однако депутаты Госдумы уже ищут варианты того, как защитить памятники истории в других странах.

«Депутаты Госдумы при поддержке Министерства обороны разработали законопроект, предусматривающий наказание за разрушение памятников нашей истории за рубежом. Уверен — одесские вандалы в ближайшее время ощутят на себе действие этого закона», — заявил Белик.