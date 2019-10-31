Вашингтон, , 20:28 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Российскую Федерацию в «навязывании» зенитно-ракетных комплексов С-400 по всему миру. Соответствующее заявление сделал сегодня, 31 октября, помощник государственного секретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

ЗРК С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Чиновник Госдепа отметил, что автомат АК-47 стал символом поддерживаемых Советским Союзом национально-освободительных движений от Юго-Восточной Азии до Африки.

Теперь же в США уверены, что Россия навязывает всем ЗРК С-400.

«Сегодня Россия усердно работает над тем, чтобы навязывать различные варианты своих зенитных ракетных систем С-400 по всему миру», — сказал Купер на брифинге.

С помощью навязывания С-400 Россия якобы стремится воспользоваться потребностями партнеров в области безопасности и тем самым препятствует поставкам из США «более передовых средств обороны».

С сожалением Купер констатировал, что времена нынче тяжелые, и Вашингтону было бы наивно думать, что страны мира не имеют другого выбора, кроме как становиться партнерами Соединенных Штатов.