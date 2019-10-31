Барнаул, , 20:12 — REGNUM Без ужесточения наказания для медиков за ошибки обойтись нельзя, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова российского президента Владимира Путина, он пояснил, что прежде всего речь должна идти о работе бюро МСЭ.

Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Эта проблема весьма актуальна, и без наказания обойтись нельзя. Ведь человек со стойкой утратой трудоспособности в результате оказывается лишен набора льгот, предусмотренных государством при его заболевании. По существу, это вопрос выживания попавшего в беду человека. Речь идет о недобросовестном исполнении медперсоналом своих обязанностей по обеспечению освидетельствования пациентов в бюро МСЭ.

Типичными нарушениями являются нежелание информировать больного о наличии у него инвалидизирующей патологии, отказ в направлении на МСЭ, затягивание направления в бюро МСЭ под различными предлогами (отпуск или больничный у лечащего врача, отсутствие какой-либо консультации и др.). Это связано в том числе с трудоемкостью процесса и загруженностью врачей. Тем не менее добросовестные врачи вынуждены заниматься оформлением пациента на инвалидность в свободное от работы время.

Ситуация осложняется тем, что процесс оформления на инвалидность практически никак не регламентирован: в частности, отсутствуют предельные сроки обследования пациента и оформления необходимой документации, не определены ответственные за эту работу специалисты. Все это необходимо предусмотреть, перед тем как внедрять наказующие меры».

Как уже сообщало ИА REGNUM, возможность ужесточения наказания для медиков за врачебные ошибки не исключает президент России Владимир Путин. Об этом он 31 октября сообщил на встрече с представителями общественности Калининградской области.

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