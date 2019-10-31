Аддис-Абеба, , 20:39 — REGNUM Пресс-секретарь министерства иностранных дел Эфиопии Небиат Гетачеу заявил, что призыв Вашингтона совместно обсудить вопрос о строительстве ГЭС «Возрождение» не повлияет на ранее заявленную позицию Эфиопии. Небиат Гетачеу сказал, что встреча, которую США проведут по вопросу плотины, по сути, не создаст проблем для Эфиопии, поскольку это «просто дискуссия, а не посредничество». Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

«Призыв из Вашингтона звучит не к посредничеству, а к обсуждению. Поскольку США являются другом как Эфиопии, так и Египта, их желание совместно обсудить этот вопрос в принципе не создаст нам проблем», — сказал пресс-секретарь МИД.

Египет настаивает на вмешательстве третьей стороны в посредничество в отношении заполнения и функционирования ГЭС. Однако ранее в этом месяце Эфиопия подтвердила свою твердую позицию не принимать никаких посреднических услуг от третьих сторон, кроме действующих трехсторонних консультаций по вопросам заполнения и функционирования плотины.

По словам Небиата, Эфиопия считает, что проблема ГЭС может быть решена только с помощью технического взаимодействия. Эфиопия уже сейчас готовится направить высокопоставленных чиновников в разные страны, чтобы рассказать о реальности проекта ГЭС.