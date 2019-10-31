Калининград, , 19:52 — REGNUM В России активно реализуются меры по усовершенствованию средств оказания помощи пациентам в отдаленной местности. Об этом 31 октября заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании Госсовета с президентом России Владимиром Путиным в Светлогорске.

«До конца 2019 года в субъектах РФ должны быть построены не менее 390 фельдшерско-акушерских пунктов», — заявила Скворцова.

По её словам, в настоящее время число передвижных подразделений в регионах увеличилось до 3,8 тыс., а число выполненных ими посещений превысило 4,2 млн в год. К 2022 году в рамках национального проекта запланировано приобретение 1,3 тыс. мобильных диагностических комплексов.

Модернизация инфраструктуры в рамках задач по развитию здравоохранения также предполагает трансформацию транспортной системы и, в частности, создание удобных подъездных путей к больницам.