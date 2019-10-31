Исламабад, , 19:48 — REGNUM К большому числу жертв пожара в пассажирском поезде в Пакистане привело то, что машинист не смог его вовремя остановить, 31 октября передает агентство Associated Press.

По словам очевидцев, остановка поезда произошла только через 20 минут после начала пожара. За это время успели сгореть три вагона. Многие пассажиры выпрыгивали из поезда на ходу.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 октября в пакистанском Пенджабе загорелся пассажирский поезд. Жертвами происшествия стали 74 человека.

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