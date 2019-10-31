Майкоп, 31 октября 2019, 19:46 — REGNUM Задачи и ориентиры, обозначенные президентом РФ, помогут улучшить ситуацию в здравоохранении. Об этом заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов 31 октября по итогам заседания президиума Государственного совета РФ, которое глава государства провёл в Калининграде, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики. Отдельно Кумпилов подчеркнул практическую направленность полученных рекомендаций для консолидации усилий и выработки правильного подхода в достижении целевых показателей нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».
Отдельно на заседании обсуждалась ситуация в первичном звене здравоохранения и пути модернизации этой сферы — и в крупных городах, и в отдалённых районах. В Адыгее сегодня разрабатывается региональная программа модернизации первичного звена, активно строятся ФАПы в сельской местности, внедряется новая модель медицинской организации первичной медико-санитарной помощи. Результатом должно стать упрощение документооборота для медиков и создание комфортных условий для пациентов.
В Адыгее, отметил Кумпилов, принимается комплекс мер для усовершенствования инфраструктуры отрасли, чтобы медицина стала доступной и качественной, а условия работы медиков — достойными.
Глава Адыгеи также отметил, что все рекомендации Госсовета будут внимательно проанализированы, в республике намерены изучить и успешные практики других регионов.